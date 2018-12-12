Kaliforniya'daki Facebook ofisinde bomba alarmı verildi

Facebook'un ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Menlo Park merkez kampüsündeki binalardan biri için bomba ihbarı yapıldı. İhbar sebebiyle kampüsteki tüm binalar boşaltıldı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Facebook’un Menlo Park kampüsünde, Instagram’ı ve Facebook çalışanlarını barındıran bir bina, bildirilen bomba tehdidi sonrasında Salı gecesi tahliye edildi.

Polis, Sabah 6.06'dan itibaren 200 Jefferson'daki bir binanın boşaltıldığını bildirdi.

(YeniŞafak)