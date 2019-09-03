29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8099
  • 6,3593
  • 284.189
  • 98342.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü sayısı 8'e yükseldi

ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, Sahil Güvenlik ise kayıp olan 26 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Monica Rochester, düzenlediği basın toplantısında, dalış teknesindeki yangına ilişkin güncel bilgileri gazetecilerle paylaştı.

Rochester, teknede 6 mürettebat ve 33 yolcu olmak üzere 39 kişinin seyahat ettiğini, gece saat 03.15 sularında teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaştıklarını açıkladı.

Monica Rochester'in açıklamasına göre, 23 metre uzunluğundaki "Conception" adlı dalış teknesi karadan yaklaşık 32 kilometre açıkta, Santa Cruz Adası yakınlarında alev aldı.

Yangın çıktığı esnada teknenin güverte bölümünde bulunan ve denize atlayan 5 mürettebatın kurtarıldığını kaydeden Rochester, halen kayıp olan 26 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini de kaydetti.

"Bir teknede isteyeceğiniz en son şey yangındır, bu sebeple en kötü duruma hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullanan sözcü Rochester'ın sözleri, "kayıp olan kişilerin hayatta olduklarına dair ümidin az olduğu" şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangının teknedeki bir propan tüpünün patlaması sebebiyle çıktığı ve teknenin battığı iddia edilmişti. Ancak yetkililer, tüp patlamasını henüz teyit etmedi.

Markette kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dakikalarca devam etmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diagne para kazandırıp gitti

Diagne para kazandırıp gitti

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kolombiya' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kolombiya' açıklaması

Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

İki ilimizde şafak vakti operasyon: Gözaltılar var

İki ilimizde şafak vakti operasyon: Gözaltılar var

İstanbul’da her gün zam: Şimdi de İSPARK yalanı

İstanbul’da her gün zam: Şimdi de İSPARK yalanı

4 büyüklerden transfere 1 milyar TL aktı

4 büyüklerden transfere 1 milyar TL aktı

Salda Gölü şimdi güzel

Salda Gölü şimdi güzel

Türkiye'yi sarsan cinayette karar verildi! Tüyler ürperten detaylar

Türkiye'yi sarsan cinayette karar verildi! Tüyler ürperten detaylar
 

POPÜLER HABERLER

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

Emine Erdoğan Salda Gölü'nü gezdi

Emine Erdoğan Salda Gölü'nü gezdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA