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Dünya

Kamala Harris 36 günde 540 milyon dolar topladı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, aday olduğu 21 Temmuz'dan bu yana seçim kampanyası kapsamında 540 milyon dolar bağış topladı.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 19:54 - Güncelleme:
Kamala Harris 36 günde 540 milyon dolar topladı
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The Hill'in haberine göre, Harris'in seçim kampanyası başkanı Jen O'Malley Dillon, Demokrat Partinin Chicago kentinde düzenlediği kongrenin ardından açıklama yaptı.

Dillon, Harris'in kampanya kapsamında 4 gün süren kongre boyunca topladığı bağış miktarının 82 milyon dolar artarak toplam 540 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Kongre sırasında bağışçı sayısında da ciddi artış yaşandığını belirten Dillon, kongrenin başlamasından bu yana 200 bin yeni gönüllünün de kampanyaya kayıt yaptırdığını ifade etti.

Dillon, bağışların üçte birinin ilk kez bağışta bulunan kişilerden oluştuğunu, en çok bağış yapan meslek gruplarının başında ise öğretmenler ve hemşirelerin geldiğini dile getirdi.

Chicago kentinde 19-22 Ağustos'ta Demokrat Parti Kongresi düzenlenmişti.

Başkan Joe Biden'ın başkanlık seçimi için aday göstermesinin ardından ilk 24 saatte Harris, 81 milyon dolar bağış toplamış ve bu, ilk bir günde ulaşılan en yüksek bağış miktarı olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

  • Kamala Harris
  • Başkan Yardımcısı
  • Demokratlar

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