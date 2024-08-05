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Dünya

Kamala Harris için zor saatler! Yarına kadar vakti var

ABD Başkan Yarımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, başkan yardımcısı adayını yarına kadar belirleyerek kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 20:56 - Güncelleme:
Kamala Harris için zor saatler! Yarına kadar vakti var
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Parti'de başkan yardımcısı adayı ile ilgili heyecanlı bekleyişin bugün sona erebileceği belirtiliyor.

Amerikan medyasına yansıyan ve Harris'in yakın ekibine dayandırılan haberlere göre, Demokratların başkan adayı Harris, bugün başkan yardımcısı adaylarıyla ilgili son değerlendirmelerini yapacak.

YARINA KADAR AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Harris'in yarına kadar, seçimlere beraber gireceği başkan yardımcısı adayını belirlemesi ve kamuoyuna açıklaması beklenirken, ikilinin yarın Pennsylvania'da düzenlenecek seçim mitingine beraber çıkacağı belirtiliyor.

KİMLER ÖN PLANDA

Amerikan medyasına yansıyan ve son listeye kalan isimler arasında, Minnesota Valisi Tim Walz, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ve Arizona Senatörü Mark Kelly yer alıyor. Harris'in bu üç isimle de hafta sonu ayrı ayrı görüştüğü belirtiliyor.

Minnesota Valisi Walz, dinamik ve agresif yapısıyla parti içinde yıldızı parlayan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Walz, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın başkan yardımcısı adaylığı için Ohio'dan JD Vance'i seçmesinin ardından Vance ile kıyasıya rekabete girebilecek ve orta sınıfın güvenini kazanabilecek bir isim olarak görülüyor.

Öte yandan, başkanlık seçimlerinin en kritik eyaletlerinden biri olan Pennsylvania'da valilik görevini yürüten Shapiro da Harris'in başkan yardımcısı adayları arasında gösteriliyor.

Son seçimlerde kritik eyaletler arasında yer alan ve Biden'ın 2020'de başkanlık yarışını kazanmasında önemli rol oynayan Arizona'da başarılı bir dönem geçiren eski astronot Kelly, 2020 ve 2022'de gösterdiği performansla Demokratlar arasında yıldızı parlayan kişi oldu.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

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