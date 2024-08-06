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Dünya

Kamala Harris'in başkan adaylığı kesinleşti

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, kesin oylama sonuçlarına göre, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Partinin başkan adayı olduğu resmileşti.

AA6 Ağustos 2024 Salı 10:32 - Güncelleme:
Kamala Harris'in başkan adaylığı kesinleşti
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Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Kongre'ye katılacak delegelerle yapılan çevrim içi oylamanın kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 5 gün süren oylama sonucu Harris, delegelerin yüzde 99'una denk gelen yaklaşık 4 bin 600 oy olarak Demokrat Partinin seçimlerdeki resmi adayı oldu.

Harris'in adaylığı kesinleşse de Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde yoklama usulüyle oylama yapılacak.

HARRİS'İN YARDIMCISI KİM OLACAK?

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Harrison, 2 Ağustos'ta, resmi olmayan verilere göre, Harris'in partinin başkanlık seçiminde aday olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurmuştu.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

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