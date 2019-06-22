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Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü: 7 ölü

Kamboçya´da tatil köyünde inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Olay, Kamboçya´nın Sihanoukville bölgesinde yer alan bir tatil köyünde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Çinli bir şirkete ait olan inşaat halindeki bina sabah saatlerinde çöktü. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi de yaralandı. Çok sayıda arama-kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi ve kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

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