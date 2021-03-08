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Dünya

Kamboçya'da bir otel Kovid-19 hastanesine çevrildi

Kamboçya'da kullanılmayan otel, Kovid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle geçici hastaneye çevrildi.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 17:58 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 17:58
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Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kullanılmayan oteli geçici olarak hastaneye dönüştürme kararı aldı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında 3'üncü dalgayı yaşayan Kamboçya'da, 2 yılı aşkın süredir faaliyet dışı olan 500 odalı "The Great Duke Phnom Penh" oteli hastaneye çevrildi.

Başbakan Hun Sen, büyük oğlu Hun Manet'i otelin hastaneye dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla görevlendirdi.

Kamboçya'da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlere uymayanlara hapis cezası da dahil, cezai işlem uygulanmasına izin veren yasa 5 Mart'ta kabul edilmişti.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Phnom Penh'te okullar ve kamuya açık alanlar, 20 Şubat'tan bu yana kapalı tutuluyordu.

Ülkede bugüne kadar 1011 vaka tespit edilirken hayatını kaybeden olmadı.

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