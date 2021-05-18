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Dünya

Kamboçya'da ev yapımı içki vakası: 8 ölü

Kamboçya'da 8 köylünün ev yapımı alkollü içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüpheleniliyor.

AA18 Mayıs 2021 Salı 20:10 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 20:10
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Kamboçya'nın Kandal şehrindeki Sağlık Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 10 Mayıs'ta şehre bağlı bir köyde düzenlenen cenaze töreninde sunulan ev yapımı alkollü içkiden içen köylülerin ölümleri üzerine soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Hayatını kaybeden köylülerden alınan kan örneklerinin ve törende sunulan içkiden alınan örneklerin analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildiğini belirten yetkililer, köylülerin alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirdiğinin sanıldığını ifade etti.

Soruşturmayı yürüten polis yetkilileri, cenazenin ertesi günü törene katılanlardan bazılarının rahatsızlandığını ve daha sonra hayatlarını kaybettiğini kaydetti.

Kamboçya'nın fakir kırsal bölgelerinde pirinçten üretilen ev yapımı alkollü içkiler sıklıkla tüketiliyor. Her yıl ülkede ev yapımı içkiler nedeniyle birçok zehirlenme vakası rapor ediliyor.

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