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Dünya

Kamboçya'da, koronavirüs aşısı 5 yaşa indi

Kamboçya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 5 yaşındaki çocukların aşılanmasına başlandı.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:14
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Başbakan Hun Sen, yaptığı açıklamada, ülkede turizm, eğitim ve diğer sektörlerde Kovid-19'a karşı getirilen kısıtlamaların tamamen kaldırıldığını belirtti.

Okul öncesi bağışıklık kazanmaları için 5 yaşındaki çocukların aşılanmaya başlandığını söyleyen Hun Sen, Kamboçyalıların çoğunun aşı olduğunu kaydetti.

- SRİ LANKA'DA ÇALIŞANLARA HATIRLATMA DOZU

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık, güvenlik ve seyahat sektörlerinde çalışanlara hatırlatma dozunun yapılacağı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, 22 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 62'si tamamen aşılandı.

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