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Dünya

Kamboçya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Kamboçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana virüs kaynaklı ilk ölüm bildirildi.

AA11 Mart 2021 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 11:59
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Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Phnom Penh'te bulunan Kmer Soviet Dostluk Hastanesinde tedavi gören 50 yaşındaki hastanın Kovid-19'dan hayatını kaybettiği belirtildi.

Kamboçya'da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlere uymayanlara hapis cezası da dahil, cezai işlem uygulanmasına izin veren yasa 5 Mart'ta kabul edilmişti.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Phnom Penh'te okullar ve kamuya açık alanlar, 20 Şubat'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 2 yılı aşkın süredir faaliyet dışı olan 500 odalı "The Great Duke Phnom Penh" otelini 8 Mart'ta hastaneye çevirme kararı almıştı.

Kamboçya'da bugüne kadar 1163 Kovid-19 vakası tespit edildi.

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