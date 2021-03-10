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Dünya

Kamboçya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Müslümanlar yakılmayacak

Kamboçya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlere yönelik zorunlu yakma emri Müslümanları kapsamayacak.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 21:46 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:46
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Kamboçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Müslümanların cesetlerinin yakılmayacağı bildirildi.

Uluslararası basındaki haberlere göre, Başbakan Hun Sen, Kovid-19 kurbanlarına yönelik zorunlu yakma emrinin Müslümanları kapsamadığını açıkladı.

Sen, ülkedeki Müslüman topluluklarla yaptığı görüşmenin ardından Müslümanların Kovid-19'dan ölen yakınlarını "gelenek ve adetlerine" göre defnedebilmelerine izin verildiğini ifade etti.

16,5 milyon nüfusa sahip Kamboçya'da Müslümanlar, nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor.

Ülkede şimdiye kadar sadece 1060 kişi Kovid-19'a yakalandı, henüz Kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.

Sen, dün, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybı olması durumunda cesedin yakılacağını duyurmuştu.

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