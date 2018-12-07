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Kamboçya'da yabancı askeri üsse izin yok

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, hükümetinin topraklarında herhangi bir yabancı askeri üsse izin vermeyeceğini söyledi.

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Resmi ziyaret için Vietnam'da bulunan Hun Sen, mevkidaşı Nguyen Xuan Phuc ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kamboçya Anayasası'nın, ülkede yabancı askeri üslere izin vermediğini vurguladı.

Hun Sen, Kamboçya'da yabancı bir askeri üssün inşasına yönelik planlar yapıldığına ilişkin söylentilerin "yalan haberler" olduğunu ve Kamboçya'da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Hong Kong menşeli "Asia Times"da geçen ay yer alan bir haberde, Çin'in, Kamboçya'nın Koh Kong bölgesinde deniz üssü kurmak için geçen yıldan bu yana lobi çalışmaları yürüttüğüne ilişkin iddialar yer almıştı.

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