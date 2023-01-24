Kamerun, Kanada'nın arabuluculuk teklifini reddetti!

Kamerun Hükümet Sözcüsü Emmanuel Rene Sadi, yaptığı açıklamada, Anglofon ayrılıkçılar ile krizi çözmek için hiçbir yabancı ülke veya dış kuruluşa arabuluculuk rolü verilmediğini duyurdu.

Sadi, Kamerun hükümetinin 2019'da başlattığı "ulusal diyalog" sürecinde alınan kararları uygulamaya devam edeceğini vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, 21 Ocak'ta Kanada'nın Anglofon krizinde önemli rol oynayacağını söylemiş, barış sürecine girilmesi için çatışmaya dahil olan gruplarla hükümet arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Joly ayrıca, barış ve güvenliği teşvik, demokrasi ve insan haklarına desteği güçlendirme taahhüdü çerçevesinde barış sürecini kolaylaştırma yetkisini kabul ettiklerini kaydetmişti.

- ANGLOFON KRİZİ



Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.