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Dünya

Kamerun'da 11 mürettebatlı jet düştü

Kamerun'un başkenti Yaounde'de 11 mürettebatlı jet ormanlık alana düştü.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 00:34 - Güncelleme:
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Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinde Nsimalen Havalimanı'ndan kalkan jet ile kısa bir süre sonra telsiz iletişiminin kesildiği belirtildi.

Açıklamada, uçağın 11 personeliyle Yaounde'nin yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Nanga-Eboko mevkisinde ormanlık alana düştüğü ifade edildi.

Uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaşmak üzere olduğu bildirilen açıklamada, bölge sakinlerine arama kurtarma ekiplerine yardımcı olma çağrısı yapıldı.

Uçağın insani yardım taşıdığı öğrenildi.

  • kamerun
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