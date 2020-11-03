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Dünya

Kamerun'da 11 öğretmen kaçırıldı

Kamerun'un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde ayrılıkçı bir grup 11 öğretmeni kaçırdı.

AA03 Kasım 2020 Salı 17:03 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 17:03
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Yerel basındaki haberlere göre, ayrılıkçılar, Kuzey-Batı vilayeti Kumbo şehrindeki Hristiyan Presbiteryen Okuluna saldırdı.

Saldırıda birçok öğrenci ve 11 öğretmen rehin alındı.

Rehin aldıkları öğrencileri serbest bırakan ayrılıkçılar, beraberindeki 11 öğretmenle bölgeden uzaklaştı.

Aynı bölgede 24 Ekim’de ayrılıkçı grup tarafından bir okula düzenlenen saldırıda 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı.

Anglofon krizinin patlak vermesinden bu yana, Güney Batı ve Kuzey Batı vilayetleri Kamerun’un İngilizce konuşulan iki bölgesinde adam kaçırma ve fidye isteme olayı sık sık yaşanıyor.

- ANGLOFON KRİZİ 

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri bir sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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