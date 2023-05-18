Kamerun'da 18 ayrılıkçı daha silah bıraktı

Kamerun Ulusal Silahsızlanma ve Yeniden Bütünleşme Komitesi (CNDDR) Koordinatörü Fai Yengo Francis, yaptığı açıklamada, Güney Batı bölgesinde 18 Anglofon ayrılıkçının silah bırakarak valiliğe teslim olduğunu duyurdu.

Silah bırakanlar arasında "General Baron" ve "Egbe Jerome" takma adlı iki üst düzey yöneticinin olduğunu belirten Francis, 2018'den bu yana 3 bin 390 ayrılıkçının silah bıraktığını sözlerine ekledi.

ANGLOFON KRİZİ



Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.