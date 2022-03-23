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Dünya

Kamerun'da Boko Haram saldırısında 2 asker öldü

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde Boko Haram terör örgütü üyelerinin saldırısında, 2 gönüllü asker hayatını kaybetti.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 23:20 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 23:20
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Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak Kuzey bölgesinin Mayo Tsanaga mevkisinde gönüllü askerlerin bulunduğu kampa saldırı düzenledi.

Saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrasında, bölgede bulunan bazı evleri yağmalayan teröristlerin sınırı aşarak komşu Nijerya'ya geçtikleri belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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