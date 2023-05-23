İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2023 Salı / 4 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8518
  • EURO
    21,4663
  • ALTIN
    1250.88
  • BIST100
    4468.13
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kamerun'da Boko Haram'a operasyon! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Kamerun'da Boko Haram'a operasyon! 2 terörist öldürüldü

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde ordu tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü Boko Haram üyesi 2 kişi etkisiz hale getirildi.

23 Mayıs 2023 Salı 12:09 - Güncelleme:
Kamerun'da Boko Haram'a operasyon! 2 terörist öldürüldü
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun ordusu Uzak Kuzey bölgesine bağlı Mozogo mevkiinde Boko Haram üyelerine karşı operasyon düzenledi.

Birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği operasyonda, 2 Boko Haram üyesi öldürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Uluslararası Kriz Grubu'na göre, 2014'ten bu yana, Boko Haram saldırıları Uzak Kuzey bölgesinde yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne ve 250 bine yakın kişinin göç etmesine sebep oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.