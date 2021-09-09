Kamerun'da çatışma: 4 ölü, 20 yaralı

AA 9 Eylül 2021 Perşembe 22:19 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 22:33

Yerel basındaki haberlere göre, Tonga bölgesinde Anglofonların, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Bamilekes bir genci öldürmesinin ardından iki yerel halk arasında çatışma çıktı.

Bamilekeslerin gencin intikamını almak için Anglofonların yaşadığı Nde köyüne gitmesiyle çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kamerun'da genelde arazi meseleleri yüzünden sorun yaşayan yerel halklar arasında sık sık çatışma çıkıyor.

Son olarak, ülkenin kuzeyinde yer alan Extreme-Nord eyaletinde yerli Choa ve Mousgoum toplulukları arasında çıkan çatışmada 26 kişi ölmüş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.