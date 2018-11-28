Kamerun’da intihar saldırısı: En az 29 yaralı

Kamerun’un kuzey bölgesinde kimliği belirsiz bir kadın tarafından intihar saldırısı düzenledi. Kadının üzerindeki bombayı bölgede kurulan pazaryerinde patlatması sonucu 29 kişi yaralandı. Bölgede kendisini patlatmak isteyen bir kişinin de vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Güvenlik güçleri saldırıyı onaylarken saldırının kim tarafından ve ne amaçla gerçekleştirildiğine dair bir bilgi paylaşmadı. Öte yanda bölgede faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütünün daha önce de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.