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Dünya

Kamerun'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

Afrika ülkesi Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 10 bin 129'a çıktı.

AA16 Haziran 2020 Salı 17:36 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:36
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Hükümetten yapılan açıklamada, son 24 saatte 265 vaka tespit edildiği belirtildi.

Salgının başından bu yana 51 bin 996 test yapıldığı aktarılan açıklamada, toplam vaka sayının 10 bin 129'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, virüse rastlananlardan 5 bin 575'inin iyileştiği, 277'sinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Senegal’de son 24 saatte yapılan 99 Kovid-19 testinden 74'ü pozitif çıktı.

Aktif vaka sayısının 1651 olduğu ülkede, virüse rastlanan 3 bin 525 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede toplam can kaybı 70'e yükseldi.

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