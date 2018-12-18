Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar çatıştı

Kuzey-Batı Askeri Bölgesi Komutanı General Aga Robinson basına yaptığı açıklamada, ayrılıkçılardan oluşan "Amba çocukları" silahlı grubunun bölgedeki Bamenda şehrinde Yeni Kilise yolunu kapattıkları bilgisi üzerine askerlerin harekete geçtiğini söyledi.

Ordu unsurlarının bölgeye vardığında ayrılıkçılarla sıcak çatışmaya girdiğini belirten Robinson, çıkan çatışmada 5 silahlı ayrılıkçının öldürüldüğünü belirtti.

Söz konusu çatışma, Kamerun hükümetinin Boko Haram üyeleri ile Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde faaliyet gösteren Anglofon ayrılıkçıların silah bırakmalarını ve sosyal hayata yeniden entegre olmalarını amaçlayan CNDDR programının açıklamasından 3 hafta sonra yaşandı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, en az 85 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 160 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı, yaklaşık 75 bin Kamerunlunun ülkeye sığındığını duyurdu.