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Dünya

Kamerun'da patlama: 16 ölü

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bir gece kulübünde meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA23 Ocak 2022 Pazar 19:48 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 19:48
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Hükümet Sözcüsü Rene Emmanuel Sadi, yaptığı açıklamada, başkentin Bastos bölgesinde bulunan "Livs" isimli gece kulübünde yerel saatle 03.00 sularında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Sadi, patlatılan havai fişeğin gece kulübünün tavanında yangına ve iki büyük patlamaya sebep olduğunu ve yangın sonrası panik nedeniyle izdiham oluştuğunu ifade etti.

Sözcü, yaralıların Yaounde Merkez ve Cefta d'Ekounou hastanelerinde tedavi altına alındığı sözlerine ekledi.

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