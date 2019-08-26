Büyük facia: Tekne battı, onlarca kişi kayıp

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,818
  • 6,4681
  • 285.637
  • 97101.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kamerun'da tekne battı: Onlarca kişi kayıp

Kamerun'un güneybatısındaki Bakassi yarımadasında bir teknenin batması sonucu onlarca kişinin kaybolduğu ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel basındaki haberlere göre, aralarında tüccar, turist ve öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 200 yolcuyu Nijerya'dan Kamerun'a taşıyan Austrhiem adlı tekne aşırı yük ve sert rüzgarlar nedeniyle Bakassi açıklarında battı.
 
Güvenlik kaynakları batan teknedeki 108 kişinin Hızlı Müdahale Taburu (BIR) ekiplerince kurtarıldığını, teknedeki 3 kadının hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin halen kayıp olduğunu aktardı.
 
Yetkililer, kurtarılan kişilerin hastaneye sevk edildiğini ve 15 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Faciadan dönüldü! Selin vurduğu ilçede köprü böyle çöktü

Faciadan dönüldü! Selin vurduğu ilçede köprü böyle çöktü

Başkan Erdoğan Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Başkan Erdoğan Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Akkuyu'da yeni gelişme! Kurulumu tamamlandı

Akkuyu'da yeni gelişme! Kurulumu tamamlandı

G7 zirvesinden sürpriz sonuç çıktı: Trump ile Ruhani...

G7 zirvesinden sürpriz sonuç çıktı: Trump ile Ruhani...

Büyük facia: Tekne battı, onlarca kişi kayıp

Büyük facia: Tekne battı, onlarca kişi kayıp

Cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu... Kan donduran olayda sır perdesi aralandı

Cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu... Kan donduran olayda sır perdesi aralandı

Ankara'yı korkutan deprem bir İstanbul depremi tetikler mi?

Ankara'yı korkutan deprem bir İstanbul depremi tetikler mi?
 

POPÜLER HABERLER

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

Kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İnsanları kandırdı mı?

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

Nesilleri tehlike altında! Korumaya alındılar...

Nesilleri tehlike altında! Korumaya alındılar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA