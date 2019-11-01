Kamışlı'da binaya Suriye bayrağı asıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.
- DHA
Terör örgütü YPG mensuplarının sözde karakol olarak kullandığı Kamışlı'daki binaya, Suriye bayrağı asıldığı görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, rejim ordusuna mensup olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi.
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