İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3041
  • 6,0063
  • 223.412
  • 102.422
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Kamuoyu Rusya ve Çin tehdidindeki değişimin farkında değil'

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan, 'Kamuoyu Rusya ve Çin tehdidindeki değişimin farkında değil.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Shanahan, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Kamuoyu, Rusya ve Çin tehdidindeki değişimin farkında değil." diyerek, müttefiklerin söz konusu tehditlere karşı daha fazlasını yapmakla yükümlü olduğunu söyledi.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile askeri mücadelede sona geldiğini, bundan sonraki sürecin ise kritik olduğunu vurgulayan Shanahan, "(Brüksel'deki) Görüşmelerimin bir kısmı bundan sonraki süreci nasıl destekleyeceğimizle ilgiliydi." dedi.

Shanahan, ABD'nin birliklerini Afganistan'dan çekme ihtimaline ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Askeri birliklerimizde tek taraflı azaltmaya gitmeyeceğiz, (diğer müttefiklerle) koordineli olacağız." ifadelerini kullandı.

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

NASA'dan 'Türkiye' açıklaması

NASA'dan 'Türkiye' açıklaması

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok'

'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok'

Bakan Soylu'dan çok sert sözler: Başını ezeceğiz

Bakan Soylu'dan çok sert sözler: Başını ezeceğiz

'İzmirli vatanına kurşun sıkanla beraber olmaz'

'İzmirli vatanına kurşun sıkanla beraber olmaz'

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

ABD üssü için referanduma gidilecek

ABD üssü için referanduma gidilecek

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA