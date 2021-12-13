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Dünya

Kan donduran görüntülerin adresi yine aynı! Tükürüğünü yalattı, işkence etti

Hindistan'da Dalit (Kast sistemine göre alt sınıf) topluluğundan bir adam, yerel seçimleri kaybeden ve iddiaya göre aynı topluluğun diğer üyelerine kin kusan bir vahşi tarafından aşağılandı. Önce tükürük yalatıldı, sonra kulaklarını tutup oturup kalkması için zorlandı.

star.com.tr13 Aralık 2021 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:13
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Hindistan'da geçtiğimiz Cuma günü bir Müslüman'ın linç edilerek öldürülmesiyle gündeme gelen Bihar eyaletinin, Aurangabad kentinde Dalit topluluğundan insanlara yapılanlar, kan dondurdu.

Pazar günü sosyal medyada yayılan bir videoda Balwant Singh isimli bir barbar, Dalit topluluğundan iki adamı sözlü olarak taciz ediyor ve birini tükürüğünü yalamaya zorluyor.

Ayrıca, suç işledikleri için özür dilemeleri için, iki adamın kulaklarını tutup oturup kalkmalarını istiyor.

SEÇİM SONUÇLARININ ACISINI ÇIKARDI

Bihar'da on bir aşamalı köy konseyi (Panchayat) seçimleri 24 Eylül'de başladı. Sonuçları 12 Aralık'ta açıklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Balwant Singh seçimlerde yarıştı. Ancak kaybettiğini öğrenince, kaybından Dalit camiasını sorumlu tuttu ve kendisine oy vermediği iddiasıyla topluluktan iki kişiyi dövmeye başladı.

Videoda Singh'in iki kişiye para bile ödediğini ve hala ona oy vermediklerini söylediği duyuluyor.

Seçim kurallarına göre, herhangi bir seçmene rüşvet vermek yasa dışıdır. Ayrıca hangi kişinin hangi adaya veya partiye oy verdiğini de tespit etmenin bir yolu yok.

Müslümanları vahşice katlediyorlar: Mesele yine inekler

EYALETTEKİ MÜSLÜMANLAR VE DALİTLER ACI ÇEKİYOR

Sistemin tümüyle dışında ve altında kabul edilen 200 milyon kadar Dalit topluluğu ve 250 milyondan fazla Müslüman, ülkede çeşitli ayrımcılık ve faşist uygulamalara maruz kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde, 50 yaşındaki Müslüman bir adam, 'inek hırsızı' denilerek linç edilmişti. Adamın hayatını kaybettiği bildirilirken, kimse gözaltına alınmadı.

Geçmişte Bihar bölgesinden birçok kez linç olayları bildirildi. Haziran ayında, 30 yaşındaki Müslüman bir adam da, hırsızlık şüphesiyle Araria bölgesinde bir kalabalık tarafından linç edilmişti.

2019 ve 2018 yıllarında da, ilçede sığır hırsızlığı şüphesiyle erkekler linç edildi.

Uluslararası bir STK olan ACLED raporuna göre , 2016'dan 2020'nin sonuna kadar, inek kestikleri veya ticaretini yaptıkları için çoğu Müslüman 50'den fazla ölüm rapor edildi.

Daha fazla ayrıntı paylaşan New York merkezli bir İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, Mayıs 2015 ile Aralık 2018 arasında inekleri kutsal gören grupların, 100'den fazla saldırı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 280 kişinin yaralanırken 44 kişinin öldüğünü duyurdu.

star.com.tr

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