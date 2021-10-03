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Dünya

Kan donduran iddia: Sınırda çocuklara askeri eğitim verip savaşa hazırlıyorlar!

Amerikan Washington Examiner dergisi, çok önemli bir iddia ortaya attı. Dergide yer alan söz konusu haberde, ABD'li eski bir askerin Ermenistan sınırında çocuklara gerilla eğitimi verip savaşa hazırladığı belirtildi.

TRT Haber3 Ekim 2021 Pazar 20:24 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 20:27
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İddia, Amerikan Washington Examiner dergisinde yayınlandı. Haberde, eğitimin Phoenix Cesaret Okulu adlı bir grup eski asker tarafından verildiği bilgisi yer aldı.

İşin başında ise Aram kod adlı ABD'li eski asker bulunuyor. Lübnan Ermenisi olan Aram'ın ABD hava kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler subayı olarak 13 yıl görev yaptığı da açıklandı.

Paralı askerler Ermenistan'da

Eğitim verenler arasında Fransız, Rus ve Suriyeli askerler de bulunuyor.

Yazıda ayrıca, söz konusu eğitimlerle ABD'deki Blackwater ve Rus Wagner benzeri oluşumların Ermenistan'da da ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.

Haberde, Aram'ın her yıl yerel halktan 2-3 bin kişiyi eğitmeyi amaçladıklarına dair ifadeleri yer alıyor.

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