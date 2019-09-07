27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kan donduran olay! Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Güney Afrika´da bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu da asarak öldürdü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Güney Afrika´nın Pinetown şehrinde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Çocuklarını okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu. Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu. Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4´üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.
 
Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda, kemerle asarak öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti.
 
Güney Afrika Polisi, peşine düştüğü baba Sibusiso Mpungose´yi (41) ertesi gün gözaltına aldı.
 
Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi.
 
Mahkeme cani babayı tutukladı. Soruşturma sürüyor.

Rusların Robot Fedor´u bu gece dünyaya geri dönecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Duyumlar alıyoruz' dedi, sert tepki gösterdi: Ankara’yı sana dar ederiz

'Duyumlar alıyoruz' dedi, sert tepki gösterdi: Ankara’yı sana dar ederiz

Mardin'de çatışma: 1 polisimiz şehit oldu

Mardin'de çatışma: 1 polisimiz şehit oldu

Bakan Soylu: Feryada ses çıkaramayacak kadar zavallılar

Bakan Soylu: Feryada ses çıkaramayacak kadar zavallılar

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

EGM'ye teslim edildi... Dikkat çeken özellikler

EGM'ye teslim edildi... Dikkat çeken özellikler

Diyarbakır'daki annelere destek vermişti, ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Diyarbakır'daki annelere destek vermişti, ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

Nesli tükenme tehlikesi altında: Görünce ekiplere haber verildi

Nesli tükenme tehlikesi altında: Görünce ekiplere haber verildi
 

POPÜLER HABERLER

ABD ´kapatıldı´ demişti: Terör çukurları işte böyle görüntülendi

ABD ´kapatıldı´ demişti: Terör çukurları işte böyle görüntülendi

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

Yılın en iyilerini halk seçecek... 2019 People's Choice adayları belli oldu

Yılın en iyilerini halk seçecek... 2019 People's Choice adayları belli oldu

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA