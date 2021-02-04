Kan donduran rapor! Rahibeler yetim çocukları sapık iş adamlarına kiraladı, rahipler tecavüz etti

star.com.tr 04 Şubat 2021 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:06

Almanya'daki Köln Katolik Başpiskoposluğuna mensup rahibelerin, çocuklara yönelik korkunç tecavüz ve cinsel taciz olaylarını belgeleyen bir rapor, basına sızdı.

Geçtiğimiz ay sonuçlanan ve mağdurlar tarafından Başpiskoposluk aleyhine açılan bir davayla başlatılan soruşturmada bulgular, kamuoyuna açıklanmadı. Ancak, raporun içeriğinin çok sayıda medya kuruluşuna sızdırıldığı belirtiliyor.

Daily Beast'in ulaştığını iddia ettiği 560 sayfalık raporun bazı bölümleri, 1960'lar ve 1970'ler arasında Almanya'nın Speyer kentinde bir manastırda görevli rahibelerin, çocukları bazen haftalarca istismar eden iş adamları ve din adamlarına, nasıl 'kiraladıklarını' detaylandırıyor.

Raporda, çoğu 8-14 yaşları arasındaki 175 çocuğun yirmi yıldır tacize uğradığı sonucuna varıldı. İddiasına göre, bazı çocukların evlat edinilmesinin kasıtlı olarak yasaklandığı veya rahibelerin onları kullanmaya devam edebilmesi için koruyucu bir eve götürüldüğü ortaya çıktı.

RAHİBELERİ DOĞRUDAN SUÇLAMAKTAN KAÇINIYORLAR

Ancak rapora göre, soruşturmada rahibelerin bazılarının doğrudan suçlanmadığı, bunun yerine tacizin "sistematik" yönetim hatalarından ve iğrenç suçlara göz yummanın bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

Başpiskoposun, belgeleri gören gazetecilerden bir gizlilik anlaşması imzalamalarını talep ederek raporu kamuoyuna açıklamayı reddetmesi üzerine ayrıntılar basına sızdırıldı.

Soruşturmanın sonuçlandığını duyuran bir basın toplantısına katılan basın mensupları, Kilise'nin şartlarına uymayı reddederek dışarı çıktı.

Köln Başpiskoposu, raporu metodolojisini tam olarak açıklayamadığı için sakladığını söyledi. Ancak başpiskoposluğun başındaki Piskopos Karl-Heinz Wiesmann, medyaya taciz raporunun 'çok ağır' olduğunu ve halkın izlemesi için uygun olmadığını söyledi.

Piskopos, rapordan çok rahatsız olduğunu, okuduktan sonra görevinden bir ay uzaklaşması gerektiğini iddia ediyor.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI PARTİLERE GÖTÜRÜP TECAVÜZ EDİLMELERİNE GÖZ YUMDULAR

Geçtiğimiz yıl Almanya'nın Speyer kentindeki patlak veren bir istismar olayında, rahibelerin 5 yaşındakiler de dahil, küçük çocukları sapkın partilere götürüp tecavüze göz yumdukları ortaya çıkmıştı.

Kurbanlardan biri, 3 rahip tarafından tecavüze uğradığını söylerken, bir başka kurban çocuk evini yöneten rahiplerin sapkınlıklarının bunlarla sınırlı olmadığını ifade etmişti.

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