İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2183
  • EURO
    29,7221
  • ALTIN
    1681.84
  • BIST100
    7602.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kan donduran sözler: Kömürleşmiş 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
Dünya

Kan donduran sözler: Kömürleşmiş 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik

Yunanistan'da devlet kanalı ERT'nin sunucusu Alexandras Douvara, yangında hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili kan donduran ifadeler kullandı. Douvara'nın 'Kömürleşmiş 18 göçmen dışında iyi ki hiçbir insanımızı kaybetmedik' ifadesi büyük tepki çekti.

TRT Haber24 Ağustos 2023 Perşembe 07:55 - Güncelleme:
Kan donduran sözler: Kömürleşmiş 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
ABONE OL

Yunanistan'ın her yerinde orman yangınları devam ederken, ERT'nin haber bülteni sunucusu Alexandras Douvara'nın yaptığı ırkçı sunum kan dondurdu.

"Tek hoş olan şey, kömürleşerek ölen 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır" diyen spiker Yunan medyasında eleştirilerin hedefinde.

IN.GR haber sitesi bunun kabul edilemez bir atıf olduğunu söyleyerek, spikere göre "Göçmenlerin daha aşağı bir tanrının insanları olduğunu, hayatlarının Yunanlıların hayatları kadar önemli olmadığını" öne sürdü.

Efimerida gazetesi de sunucunun yorumunu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Yunanistan'da sosyal medya kullanıcıları, sunucu hakkında nefret yasası kapsamında işlem yapılmasını talep etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.