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Dünya

KAN duyurdu: PKK'lı teröristler Siyonist İsrail'den yardım dilendi!

İşgalci İsrail devlet televizyonu KAN, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin iyice köşeye sıkıştı. ABD'nin güçlerini Suriye'den çekme ihtimaline karşı, Washington yönetimini ikna etmesi için işgalci İsrail'den yardım dilendi.

AA29 Aralık 2024 Pazar 22:01 - Güncelleme:
KAN duyurdu: PKK'lı teröristler Siyonist İsrail'den yardım dilendi!
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KAN'ın haberinde, ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ihtimali nedeniyle PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi.

KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki "uluslararası koalisyonu" desteklemeye devam etmeye ve "Türkiye'den gelen tehditleri" durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Ayrıca haberde, geçen haftalarda, İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir iletişim kanalı kurulduğu kaydedildi.

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