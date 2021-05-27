Kanada 70 sene sonra özür diledi: Yanlış yaptık

Star.com.tr 27 Mayıs 2021 Perşembe 21:33 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 21:34

Kanada Başbakanı Trudeau, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan kökenli Kanada vatandaşlarına yapılan tutuklamalar için özür diledi.

Trudeau, Kanada'nın II.Dünya Savaşı sırasında 31 bin İtalyan kökenli Kanadalı'nın parmak izlerinin alınması ve bir kısmının tutuklanmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

İtalya 1940'ta Kanada'ya savaş ilan ettikten sonra, Kanada 600'den fazla İtalyan kökenli vatandaşı hapse attı ve yaklaşık 31 bin İtalyan asıllı Kanadalıyı "düşman" ilan etti.

Trudeau Perşembe günü Parlamentoda yaptığı açıklamada, "düşman" olarak etiketlenenlerin parmak izlerinin alındığını, takip edildiği ve ayda bir polis memurlarına rapor vermeye zorlandığını söyledi.

Adalet Bakanı David Lametti, İtalyan Kızıl Haçına bağışta bulunanların veya belirli çalışma gruplarının üyesi olanların Kanada Kraliyet Atlı Polisi kırmızı listesine alındıklarını söyledi.

Kanada hükümeti 1988'de 22 binden fazla Japon asıllı Kanadalıyı tutukladığı için özür dilemişti.

Kanada şu anda dünyanın en büyük İtalyan diasporalarından biri olan yaklaşık 1,6 milyon İtalyan asıllı Kanadalıya ev sahipliği yapıyor.

Kanada hükümeti 1988'de 22.000'den fazla Japon-Kanadalıyı tutukladığı için özür dilemişti.

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