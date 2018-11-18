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Kanada Başbakanı Trudeau: “APEC liderleri nihai bildiri konusunda anlaşamadı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde liderlerin ortak nihai bildiri konusunda anlaşamadığını söyledi.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Papua Yeni Gine'de düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trudeau, liderlerin ortak nihai bildiri konusunda anlaşamadığını ifade ederek, Çin ve ABD gibi bazı ülkelerin ticaret konularında fikir ayrılığı yaşadığını ifade etti.
 
Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanı Zhang Shaogang da yaptığı açıklamada, ortak bildiri yerine toplantının başkanı tarafından bir açıklama yayınlanacağını belirtti.
 

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