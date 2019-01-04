Kriz derinleşiyor: Çin, ülkesine gelen Kanadalıları tutuklamaya başladı
Kanada'nın Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Wanzhou'yu tutuklamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim giderek büyüyor. Çin, ülkesine gelen Kanadalıları tutuklamaya başladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Son dönemde Çin ile arasında diplomatik gerilim yaşanan Kanada hükûmeti, Çin'in 13 Kanada vatandaşını tutukladığını belirtti.
Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre Kanada, 1 Aralık 2018 tarihinde Çin teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'yu tutuklamış ve 10 milyon dolar kefaletle serbest bırakmıştı.
Meng Wanzhou'nun tutuklanmasının ardından Çin yönetimi ülkedeki Kanadalılara yönelik işlemlere başlamıştı. Kanada hükûmetine göre Çin’de şu ana kadar 13 Kanadalı tutuklandı. Diplomatik gerilim iki ülke arasında giderek şiddetlenirken, Çin'in bazı Kanadalıları daha sonra serbest bıraktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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