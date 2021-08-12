AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:40 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:40

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould ile Bangladeş Dışişleri Bakanı Ak Abdul Momen çevrim içi ortamda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Gould, ülkesinin Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'de dava açan Gambiya'ya "mali destek olasılığını değerlendireceğini" belirtti.

Öte yandan Gould, Arakanlı Müslümanlar ile ilgili programlar için Kanada hükümetinin gelecek 3 yıl için 230 milyon dolar ayırdığına dikkati çekti.

1,2 milyon Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Bangladeş'in önceliğinin, bu mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi olduğunu belirten Momen ise Kanada'yı bu hususta öncü rol oynamaya çağırdı.

Bunun yanı sıra Momen, Kanada'nın Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı mültecilere daha fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamasını istedi.

GAMBİYA, SOYKIRIMIN SORUŞTURULMASI İÇİN UAD'YE BAŞVURMUŞTU

Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı adına 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada 23 Ocak'ta verdiği kararla Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ayda sunmasına hükmetmişti.

UAD, Gambiya'nın Myanmar'dan gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği davada, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü.

Askerler, 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darbetti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.