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Dünya

Kanada halkı, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istiyor

Kanada halkı, savaş suçları nedeniyle İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istiyor.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 19:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 19:12
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Kanada’da yapılan bir ankete katılanların büyük çoğunluğu, işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini belirtti.

Ortadoğu'da Adalet ve Barış için Kanadalılar (CJPME), Kanada Bağımsız Yahudilerin Sesi (IJV) ve Filistin-İsrail'de Birleşik Adalet ve Barış Ağı (UNJPPI) isimli STK’lar tarafından EKOS Research isimli kuruluşa yaptırılan anketin sonuçları, "Çifte Standart Yok: Kanadalılar İsrail'e Karşı Daha Büyük Tarafsızlık Beklemektedir" başlıklı raporla yayımlandı.

Ankete ilişkin açıklama yapan Ortadoğu'da Adalet ve Barış için Kanadalılar (CJPME) Başkanı Thomas Woodley, ankete katılanların yüzde 84’ünün, savaş suçu ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) yargılanması yönünde görüş bildirdiklerini açıkladı.

Woodley, Kanada’nın bu yılın başlarında, UCM'nin İsrail hakkındaki savaş suçlarına yönelik olası bir soruşturmasını engellemeye çalıştığını belirterek, "Kanadalılar, İsrail'in veya başka herhangi bir devletin, eylemlerinden ötürü hesap verme sorumluluğundan korunmaması gerektiğini düşünüyorlar. Kanadalılar tarafsız bir UCM'yi destekliyorlar ve Kanada'nın hoşlanmadığı soruşturmalara müdahale etmesi fikrine karşı çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca rapora göre Kanadalıların yüzde 86'sı, Kanada'nın, İsrail'in insan hakları ihlallerini sırf müttefik olduğu için görmezden gelmesine karşı çıkıyor.

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