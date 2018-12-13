Kanada Huawei yöneticisini tutuklamanın faturasını ağır ödüyor

Kanada, Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'yu ABD'nin talimatıyla tutuklatmanın faturasını ağır ödüyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Kriz Grubu, 2017'den bu yana Kuzeydoğu Asya danışmanı olan eski Kanadalı diplomat Michael Kovrig'in Çin'de gözaltına alındığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı da, eski Kanadalı diplomat Michael Kovrig'in pazartesi günü (10 Aralık) Çin'de hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Başbakan Justin Trudeau olayla ile ilgili, Çin makamlarıyla doğrudan temas halinde olduğunu söyledi.

BİR TUTUKLAMA HABERİ DAHA

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Guillaume Berube çarşamba günü (12 Aralık) geç saatlerde Kanada ve Kuzey Kore ile kültürel alışverişlerde bulunan bir işadamı olan Michael Spavor'un Çin tarafından muhtemelen gözaltına alındığını ve kendisiyle temas kurulamadığını duyurdu.