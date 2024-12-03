İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2024 Salı / 2 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7519
  • EURO
    36,6201
  • ALTIN
    2953.97
  • BIST100
    9855.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada, Husileri ''terörist'' olarak tanımladığını duyurdu
Dünya

Kanada, Husileri ''terörist'' olarak tanımladığını duyurdu

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, Yemen'de Husiler olarak bilinen 'Ensarullah Hareketi'nin' ceza kanunu kapsamında resmen 'terörist oluşum' olarak tanımlandığını bildirdi.

AA3 Aralık 2024 Salı 11:58 - Güncelleme:
Kanada, Husileri ''terörist'' olarak tanımladığını duyurdu
ABONE OL

Bakan LeBlanc, yaptığı açıklamada, "Bugün Ensarullah Hareketi'nin terör listesine eklenmesi, küresel olarak terörle mücadele çabalarımıza ve Kanada'yı müttefiklerimizle aynı hizaya getirmemize katkıda bulunuyor." dedi.

LeBlanc, Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarullah Hareketi'nin" ceza kanunu kapsamında resmen "terörist oluşum" olarak tanımlandığını belirtti.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.

  • Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc
  • yemen
  • husiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.