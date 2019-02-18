Kanada ilk 2 savaş uçağını teslim aldı

Justin Trudeau hükûmeti, Kanada’nın tüm CF-18 filosu değiştirilene kadar hava kuvvetlerini desteklemek için geçici bir önlem olarak 18 adet eski Avustralya F/A-18A'sını satın almak için bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında Kanada ilk 2 adet F/A-18A Hornet savaş uçağını teslim aldı.

Kanada Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bugün, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri (RCAF), ilk iki geçici savaş uçağını teslim aldı, bu CF-18 filosunun çalışmalarını geçici olarak sürdürülebilmesi için önemli bir dönüm noktası." denildi.

KANADA, AVUSTRALYA'DAN TEDARİK ETTİĞİ KULLANILMIŞ F-18 UÇAKLARINA KENDİ YAZILIMINI YÜKLEMEYİ PLANLIYOR

Kanada, Avustralya’dan tedarik ettiği kullanılmış F/A-18A Hornet çok amaçlı savaş uçaklarına kendi yazılımını yüklemeyi planlıyor. Jetlere ayrıca şu anda Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin CF-18'lerinde kullanılmakta olan yeni fırlatma koltukları ve aydınlatma sistemi de entegre edilecek.

Kanada daha önce Boeing'den 5 milyar dolara 18 adet yeni Süper Hornet savaş uçağı almayı planlamıştı. Boeing, Kanada'nın Bombardier şirketine verdiği sübvansiyonların, ABD'deki C serisi sivil yolcu uçağının indirimli fiyata satılmasına izin vermesini 2017 yılında ABD’ye şikayet etti. Bu şikayet, Trump yönetiminin ABD'de satılan Bombardier uçaklarına karşı tarifesini yüzde 300 oranında artırmasıyla sonuçlandı. Kanada daha sonra eski Avustralya jetlerini almak için Boeing uçağı satın alma anlaşmasını iptal etti.