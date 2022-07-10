Kanada, Kuzey Akım 1 türbinini Almanya'ya gönderecek

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson bugün bir basın açıklaması yayınlayarak, "Kanada, Siemens Kanada'ya onarılan Nord Stream 1 türbinlerinin Almanya'ya iade edilmesine izin vermesi için zaman sınırlı ve iptal edilebilir bir izin verecek" dedi. Siemens Kanada tarafından tamir edilen türbin, Montreal kentinde bulunuyordu ve Kuzey Akım 1 boru hattında kullanılmak üzere önce Almanya'ya sonra Rusya'ya gönderilecekken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında uygulanan yaptırımlara takılmıştı.

ALMAN VATANDAŞLARI BU KIŞ ISINMA SORUNU YAŞAMASIN

Rusya'nın doğal gazını devi Gazprom, türbinin gelmemesini gerekçe göstererek, Rusya'dan Avrupa'ya giden Kuzey Akım 1 boru hattının doğal gaz kapasitesini normal seviyesinin yüzde 40'ına düşürmüştü. Tamir edilen türbinin, boru hattının yarın başlayacak bakım çalışmaları için gerekli olduğu belirtilmişti. Konuyla ilgili İsviçre'deki merkezden 1 Temmuz'da yapılan açıklamada "Rutin bakım çalışmaları için gaz boru hattı sisteminin her iki hattı da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçici olarak kapatılacak" denilmişti.

Wilkinson basın açıklamasında, Almanya'nın gazının kesilmesi durumunda Alman ekonomisinin ciddi zorluğa gireceğini belirterek Alman vatandaşlarının bu kış ısınmasının riske gireceğini vurguladı. Wilkinson, kararın Uluslararası Enerji Ajansı, Almanya, Avrupa Birliği ve Ukrayna ile görüşüldüğünü belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joy ise "Bugün Kanada'nın Rusya'nın petrol, gaz, kimya ve imalat sektörlerine daha fazla yaptırım uygulama niyetinde olduğunu duyurduk. Ukrayna'ya desteğimizde tereddütsüz davranıyoruz. Rusya'nın kasasını hedef almaya devam edeceğiz. Rus rejimine baskı yapmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

KANADA'DAKİ UKRAYNALILARDAN TEPKİ

Kanada'da faaliyet gösteren ve ülkedeki Ukraynalıları temsil ettiğini belirten Ukraynalı Kanada Kongresi (UCC) ise Kanada'nın iade kararına tepki göstererek "Topluluğumuz, Kanada hükümetinin Rus şantajına boyun eğme kararıyla derinden hayal kırıklığına uğradı. Rusya Federasyonu, onlarca yıldır gaz tedariki için Rusya'ya neredeyse tamamen güvenmenin güvenlik sonuçlarını anlamayan Almanya'yı, Siemens türbini kendilerine iade edilmediği sürece gazı kapatmakla tehdit etti" dedi.