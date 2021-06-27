AA 27 Haziran 2021 Pazar 20:03 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 20:03

Kendisi de Metis yerlilerinden olan Bakan Vandal, katıldığı bir televizyon programında, Kanada'nın iki eyaletindeki eski yatılı kilise okullarında yapılan çalışmalarda bulunan ve resmi kayıtlarda olmayan yüzlerce çocuk cesedi kalıntısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Vandal, "Yatılı okul sorumluları elbette suçlanmalı ve hesap vermeli. Bu, başka ülkelerde okuduğunuz türden bir şey. Bunu Kanada'da okumuyorsunuz. İnsanlar hala hayattaysa, o zaman adaleti sağlamak için gereken her şeyi yapmalıyız, elbette suçlamaları öne sürmemiz gerekiyor." dedi.

Kanada tarihinde çok üzücü bir dönem yaşandığını belirten Vandal, "Yerli ulusları desteklememiz gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan Saskatchewan eyaletinde 751 ceset kalıntısının bulunduğu Cowessess bölgesi First Nation Şefi Cadmus Delorme, daha önce Marieval Yatılı Kilise Okulu'ndaki 751 işaretsiz mezarın "suç mahalli gibi" olduğunu açıklamıştı.

Egemen Yerli Milletler Federasyonu (FSIN) Başkanı Bobby Cameron da, okullardaki çocukların ölümlerinin "insanlığa karşı suç" olduğunu açıklamış ve soruşturma başlatılmasını istemişti.

Kanada Yerli Kadınlar Derneği (NWAC) CEO'su Lynne Groulx da yaptığı açıklamada, Kanada'nın yerli halklarla uzlaşma taahhüdünü yerine getirmek istiyorsa suçlamaların araştırılmasının gerekli olduğunu belirterek, "Bir suç işledilerse, bu eylemlerden cezai olarak sorumlu tutulmaları gerekir. Hiç kimse kanunun üstünde değildir. Kanun önünde herkes eşittir. Hükümetlerimiz bile." ifadesini kullanmıştı.

Victoria Üniversitesi'nden hukuk profesörü David Milward, yatılı okullardaki ölümlerle ilgili cezai suçlamaların Kanada'nın İnsanlığa Karşı Suçlar ve Savaş Suçları Yasası uyarınca yapılması gerektiğini söylemişti.