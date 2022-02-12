İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada mahkemesi protestocularla ilgili kararını verdi
Dünya

Kanada mahkemesi protestocularla ilgili kararını verdi

Kanada Ontario Yüksek Mahkemesi, ABD ile Kanada arasında ticari krize neden olan Detroit-Windsor sınırındaki Ambassador Köprüsü'nde protestocuların başlattığı ablukanın sona ermesi için tedbir kararı verdi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 02:20 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 02:20
ABONE OL

Mahkemenin Başyargıcı Geoffrey B. Morawetz, aşı karşıtı Kanadalı kamyoncular tarafından protesto amacıyla kapatılan köprünün Cuma günü 19.00 itibarıyla açılmasına hükmetti.

Karardan sonra Windsor polisi, protestocuları köprüyü terk etmemeleri halinde cezai işlem yapılacağı ve araçlarına el konulabileceği konusunda uyardı.

Söz konusu köprünün ABD'den Kanada'ya giriş hattı, 5 gündür kapalı bulunuyordu.

Windsor şehri yöneticilerinin desteği ile ablukadan en fazla etkilenen otomobil endüstrisi liderleri, köprünün açılması için önceki gün Ontario Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Windsor'u Detroit'e bağlayan Ambassador Köprüsü, her gün yaklaşık 400 milyon dolarlık mal akışı ile Kanada ve ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.