Kanada, Suudi Arabistan ile milyarlarca dolarlık savunma anlaşmasını iptal edebilir

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan'la olan 15 milyar dolarlık savunma anlaşmasını iptal edebileceklerini açıkladı.

Channel NewsAsia'nın aktardığına göre, geçtiğimiz perşembe günü bir Fransız programında konuşan Trudeau, Cemal Kaşıkçı olayı için söz konusu Suudi Arabistan dahi olsa Kanada'nın daima insan haklarını savunacağını söyledi.

Kanada askeri teçhizat satış yönetmelikleri, Kanada silahlarını satın alan ülkelerin kendi vatandaşlarına karşı insan hakları ihlallerine karşı kısıtlamalar ve silahların sivillere karşı kullanımını yasaklayan maddeler içeriyor.

Trudeau, Suudi tarafının anlaşmadaki bu şartlara uyması gerektiğini fakat şartlara uymaması durumunda anlaşmayı feshedebileceklerini söyledi.