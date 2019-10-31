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Kanada, 'terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e ödül' iddiasını yalanladı

Kanada, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşının Kanada'ya ödül verilmek üzere davet edildiğine dair iddiaları yalanladı.

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Terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Kanada'ya davet edildiği ve burada Kanada Savunma Bakanlığınca kendisine "temiz savaşçı" ödülü verileceğine yönelik haberleri, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri yalanladı.

Büyükelçilik yetkilileri, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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