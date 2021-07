Kanada Ulusal İslamofobi Zirvesi 22 Temmuz'da toplanıyor

AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 07:02 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 07:03

Kanada Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Bakanı Bardish Chagger konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, federal hükümetin iki ayrı ulusal zirve toplayacağını, Ulusal Antisemitizm Zirvesi'nin 21 Temmuz'da ve Ulusal İslamofobi Zirvesi'nin de 22 Temmuz'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Chagger açıklamasında, "Bu zirveler, çeşitli topluluklar ve siyasi liderler, akademisyenler, aktivistler ve bu topluluklar içinde kesişen kimliklere sahip üyelerden oluşan bir grubu bir araya getirecek. Katılımcılar birlikte ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için bir yol haritası çizmeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Chagger açıklamasını, 'Kanada'da çeşitlilik en güçlü yönlerimizden biridir. Ancak ırkçılık ve ayrımcılığın körüklediği nefretin topluluklarımıza kabul edilemez bir zarar verdiğini görmeye devam ediyoruz. Bu ciddi sorunun yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla çözülmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle ırkçılıktan doğrudan etkilenen toplulukların seslerini aktif olarak dinlemeliyiz.' görüşleri ile tamamladı.

-LONDON KENTİNDEKİ TERÖR SALDIRISI SONRASI ZİRVE TALEPLERİ DİLE GETİRİLMİŞTİ

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

- KANADA MÜSLÜMANLARI ULUSAL KONCEYİ NCCM HER KESİME KATILIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bu olayın ardından Ulusal İslamofobi Zirvesi'nin toplanması çağrısında bulunan Kanada Müslümanları Ulusal Konceyi NCCM Toplum Etkinlikleri Direktörü Omar Kamisa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu acıyı daha fazla taşıyacak gücümüz kalmadı. Bu acının her gün hayatımızı altüst etmesine artık izin veremeyiz. Artık İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Yarın değil, gelecek hafta veya yıl değil, bugün, hemen ve şimdi harekete geçilmeli. Çocuklarımız için, ailemiz için geleceğimiz için bunu bir an önce yapmalıyız." demişti.

NCCM Direktörü Kamisa, "En tepeden en aşağı, her dinden ve her kesimden toplum liderleri ve önderlerine, İslamofobik şiddet, terör ve ayrımcılık konusunda ulusal bir zirveyi derhal toplama çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuşmuştu.