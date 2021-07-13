Kanada'da 10 çocuk yaz tatili boyunca yatılı kilise okulunda hayatını kaybeden 215 çocuk için etkinlik gerçekleştirecek

AA 13 Temmuz 2021 Salı 06:35 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 06:35

Vancouver'un kuzeyindeki Sherwood Park İlköğretim Okulu öğrencisi 10 çocuktan her biri, tatil boyunca çeşitli spor aktiviteleriyle 215 kilometrelik etkinlik gerçekleştirecek.

Yaşları 5 ile 11 arasındaki 10 çocuk, yatılı kilise okullarında hayatlarını kaybeden çocukları anma için giyilen turuncu gömlekleriyle dışarı çıkacak ve 215 kilometre boyunca koşarak, bisiklete binerek, yüzerek, kaykay yaparak, paten yaparak veya kürek çekerek farkındalık oluşturmaya çalışacak.

Çocukların her biri, 215 kilometre boyunca sergileyecekleri etkinlikle 215 Kanada Doları bağış toplamayı hedefliyor.

Bu amaçla çocuklardan birisinin velisi olan Andriana Beauchemin tarafından, çevrim içi bağış sitesi gofoundme.com'da 2150 Kanada Doları toplama hedefi ile açılan etkinlik bağış kampanyasında, şu ana kadar toplam 1250 Kanada Doları toplandı.

Beauchemin kampanyanın açıklama metninde, 'Okulumuzun ve evlerimizin, Skwxwú7mesh (Squamish) Nation ve Tsleil-Waututh Nation'ın geleneksel topraklarında bulunduğunu kabul ediyoruz. Hedefimiz, bu yaz çeşitli aktivitelerle 215 kilometre yol katederek toplam 2150 kilometreye ulaşmak! Hala kurtarılacak daha çok çocuk olduğunu biliyoruz ancak Kamloops Yatılı Okulu'nda 215 çocuğun kalıntılarının yakın zamanda keşfedilmesi nedeniyle sembolik bir sayı olarak 215'i seçiyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Andriana Beauchemin açıklamasında, 'Bu okullardaki çocuklar ailelerinden zorla alındı, kendi dillerini konuşmalarına izin verilmedi, çalıştırıldı ve uygun tıbbi bakım veya beslenme alamadı. İstismar ve cezalar şiddetli ve sıktı. Okullar Kanada hükümeti tarafından finanse edildi ve Hristiyan kiliseleri tarafından yönetildi. Sistemin yüz yılı aşkın bir süredir varlığı boyunca, yaklaşık 150 bin çocuk yatılı okullara yerleştirildi. Okullardaki çocuk ölümlerinin sayısı bilinmiyor, ancak tahminler 3 bin 200 ila 30 bin arasında değişiyor.' görüşlerini dile getirdi.

Öte yandan etkinlikle ilgili Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'e de konuşan Andriana Beauchemin, kampanya ile toplanacak bağışların Yatılı Kilise Okullarında Hayatta Kalanlar Derneğine verileceğini ancak amaçlarının paradan çok çocukları Kanada'nın eski yatılı okulları hakkında eğitmek olduğunu söyledi.

Çocukların şu ana kadar toplam 436 kilometre yol katettiklerini anlatan Beauchemin "Çocuklar yardım etmek için bir şeyler yapmak istediler. Asıl mesele farkındalık yaratmak çünkü her kilometrelerini yapmaya başladıklarında ve turuncu tişörtlerini giydiklerinde bu konu hakkında bir sohbet başlatıyorlar." dedi.

Ajansın görüştüğü çocuklardan Beauchemin'in oğlu Varley, "Çocuklar bu okullara zorla götürüldü. Bazıları yaşadı, bazıları yaşamadı ve ben bunu yeni öğrendim. Büyükannemin ailesi de o okullardaymış. İnsanlar bunu öğrenebilsin diye hayatta kalanlar için kilometreler yapıyoruz." diye konuştu.

Takımdaki çocuklardan Arlo Webbe ise, "First Nations halkına onlara yardım etmek istediğimizi göstermek için bu meydan okumayı yapmak istiyorum. Ben, onların ailelerine zarar veren insanlardan daha iyi olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Çocukların etkinliği, yatılı kilise okullarında hayatlarını kaybeden çocukların anılacağı 30 Eylül 2021'deki Turuncu Gömlek Günü'nde sona erecek.

Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs'ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

24 Haziran'da da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında da 30 Haziran 2021'de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar keşfedilmişti.