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Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı: 1 ölü

Kanada´nın Kingston şehri yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza medyadana geldi. Kanada Polisi, yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • DHA
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Kanada Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre Ontario Eyaletine bağlı Kingston şehri yakınlarındaki otoyolda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaşırken, yolun kayganlaşması nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
 
Yolun bu sabah itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi. 

Türk yolculara skandal muamele!

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