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Kanada'da 6 Müslüman'ı öldüren saldırgana ömür boyu hapis

Kanada'nın Quebec kentinde 2017'de silahlı saldırı düzenlediği camide ibadet eden 6 kişiyi katleden Alexandre Bissonnette'e ömür boyu hapis cezası verildi.

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Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette, mahkemede Hakim François Huot'un karşısına çıktı.
 
Hakim Huot, 29 yaşındaki saldırganın, eylemiyle toplumun dokusunu bozduğunu ve işlediği suçun, şehir, eyalet ve ülke tarihinde kanla anılacağını söyledi.
 
Duruşmada, 6'sı birinci derece cinayet olmak üzere toplam 12 ayrı suçtan ömür boyu hapse mahkum edilen Bissonnette'in 40 yıldan önce şartlı tahliye talebinde bulunmamasına ve ömür boyu hiçbir ateşli silaha dokunmamasına hükmedildi.
 
67 YAŞINDA ŞARTLI TAHLİYE TALEP EDEBİLECEK
 
Saldırı günü 27 yaşında olan Bissonnette, 67 yaşına geldiğinde Tahliye Kuruluna başvuru hakkı elde edebilecek.
 
Savcı, saldırgan için her birine 25'er yıl olmak üzere toplam 150 yıl hapis cezası talep etmiş, bu talep ülke kamuoyunda "idam cezası" olarak nitelendirilmişti.
 
Hakim Huot, savcının Bissonnette'in 150 yıl boyunca şartlı tahliye talep etmesini önleyen ve yaşamını demir parmaklıklar ardında tamamlamasını garanti altına alacak ardışık 6 ömür boyu hapis cezası talebini de reddetti.
 
MAĞDURLAR VE ÖLENLERİN YAKINLARI AĞLADI
 
Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı mahkeme salonuna, öncelikli olarak saldırıda ölenlerin yakınları ile mağdurlar alındı. Hakim François Huot'un 246 sayfalık karar metnini okuması 6 saat sürdü. Karar metnindeki detayların okunması sırasında mağdur yakınlarından bazılarının ağladığı görüldü.
 
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi açıklama yaptı
Öte yandan saldırganın karar duruşmasını izleyen Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi İcra Direktörü İhsan Gardee, yaptığı açıklamada, Hakim Huot'un mevcut kanun hükümlerine yeni bir yorum getirerek değişikliğe gittiğini söyledi.
 
Gardee, "Kararın temyiz edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Bunu zaman içinde takip edecek ve birlikte göreceğiz. Bununla birlikte, hiçbir cümle hiçbir zaman kurbanları geri getiremez ya da hayatta kalanlara ve kurbanların ailelerine verilmiş olan korkunç acıları dindiremez." dedi.
 
NE OLMUŞTU?
 
Quebec kentinde 29 Ocak 2017'de, Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisine silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette, içeride ibadet etmekte olan cemaatten 6 kişiyi öldürmüş, 8 kişiyi de yaralamıştı. Olaydan sonra kaçan saldırgan polis tarafından yakalanmıştı. 
 
İfadesinde saldırıyı kabul eden Bissonnette, "Daha fazla insan öldürmediğim için pişmanım." demişti.
 
Saldırıda Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkerim Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44) Azzeddine Soufiane (57) ve Ibrahima Barry (39) hayatını kaybetmişti.

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