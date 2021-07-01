Kanada'da aşırı sıcaklardan son 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti

AA 1 Temmuz 2021 Perşembe 07:21 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 07:21

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, yılın bu dönemlerinde yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle eyalet genelinde ortalama 165 ölüm vakası yaşanırken, bu yıl rakamın arttığını hatırlattı.

Lapointe, sıcak hava dalgasının etkili olduğu son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm rapor edildiğini, bunun da eyalet normallerinin üç katı olduğunu bildirdi.

Lapointe yaptığı açıklamada, açıkladığı rakamın ölüm vakalarında yüzde 195'lik artışa işaret ettiğini belirterek, kaydedilen rakamın yeni bildirimlerin sisteme girmesiyle artmasını beklediklerini ifade etti.

Lapointe, bazı bölgelerde ani ölümlerdeki artış nedeniyle adli tıp görevlilerinin çağrılara yanıt vermede geciktiğini aktardı.

Uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanan aşırı sıcaklar, British Columbia eyaletinin yanı sıra Alberta, Yukon ve Northwest Territories eyaletlerinde de etkili oluyor. British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, en son rekor sıcaklık Lytton kasabasında 49,9 santigrat derece olarak kaydedildi.